Johannes Spors tranquillizza i tifosi del Genoa.



Intercettato in patria da alcune testate locali il general manager tedesco del Grifone si è lasciato sfuggire una breve dichiarazione, ripresa stamane da Repubblica, che sembra in qualche modo voler essere una risposta a quei genoani preoccupati dalla calma piatta apparente che sta contraddistinguendo il mercato rossoblù in queste settimane: "Siamo al lavoro per iniziare la stagione nel migliore dei modi insieme a mister Blessin - ha sostenuto Spors - Lavoreremo sul mercato per costruire una squadra che segua i nostri principi e che sia un giusto mix tra giocatori giovani ed esperti".



Pochi indizi ma chiari. Il mercato rossoblù deve ancora cominciare ma le linee guida che lo caratterizzeranno saranno le stesse già viste a gennaio con l'arrivo di nomi magari poco nomi ma estremamente funzionali al progetto tattico di Alexander Blessin.