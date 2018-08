Cambiano le dirigenze ma l'asse di mercato tra Genoa e Milan resta sempre uno dei più caldi del calcio italiano.



Abbandonata quasi del tutto la possibilità di riportare in rossoblù Andrea Bertolacci, il Grifone ha nel frattempo riscattato interamente dai rossoneri il cartellino di Gianluca Lapadula. Gli accordi tra liguri e lombardi stipulati un anno fa prevedevano un prestito biennale per l'attacco italoperuviano culminante con l'obbligo di riscatto da parte del Genoa. Ieri però le due società hanno bruciato le tappe, consentendo al club più antico d'Italia di aggiudicarsi l'intera proprietà del giocatore con dieci mesi d'anticipo rispetto a quanto pattuito. Gli 11 milioni restanti, dei 13 complessivamente concordati, verranno quindi subito versati dai rossoblù nelle casse del Milan consentendo al Grifone di poter poi procedere in maniera del tutto autonoma alla vendita di Lapadula, cercato da Parma, Udinese e Frosinone.



Legata a doppio filo a questa operazione c'è anche quella che prevede il passaggio in rossonero di Diego Laxalt. Il 25enne uruguaiano passerà al Diavolo per 18 milioni di euro.