Per il Genoa torna d'attualità il nome di Karol Swiderski. Secondo la Gazzetta dello Sport per l'attaccante polacco classe 1997, già trattato nello scorso mercato di gennaio, bisogna convincere il club greco del Paok Salonicco. Intanto per quanto riguarda il mercato in uscita il Pisa è a un passo dal prestito dell'attaccante Asencio, che era a Benevento.