Non c'è ancora l'ufficialità ma un'indicazione di massima piuttosto seria.



La nuova stagione del Genoa prenderà il via quasi certamente il prossimo 18 luglio, con l'inizio del ritiro estivo che ancora una volta dovrebbe svolgersi in Austria. Non più a Neustift, tuttavia, come avvenuto quasi sempre nell'ultimo quindicennio, ma in un'altra località il cui nome verrà svelato nei prossimi giorni.



Le Alpi faranno poi, come di consueto, da cornice anche alle prime amichevoli estive, anch'esse ancora da definire, mentre per il debutto ufficiale bisognerà attendere altre tre settimane, quando il Grifone esordirà in Coppa Italia affrontando il 9 agosto il Benevento, quasi certamente a Marassi, nel secondo turno in gara secca della competizione. La vincente della sfida tra liguri e campani se la vedrà nel turno successivo con una tra Empoli e Spal, con la possibilità eventuale di andare poi a sfidare la Roma negli ottavi di finale.



Nel successivo fine settimana, quello di Ferragosto, prenderà poi il via anche il campionato di Serie B, il cui fischio d'inizio è previsto per la sera di venerdì 12 agosto.