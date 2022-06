Sono tanti i giocatori di proprietà del Genoa che nel corso dell'estate potrebbe far rientro alla casa madre. Alcuni lo faranno soltanto di passaggio, prima di venire nuovamente dirottati altrove; altri invece diverranno elementi stabili del nuovo organico a disposizione di mister Alexander Blessin.



Tra questi ultimi, stando a quanto scrive stamane il Secolo XIX, ci sarebbe anche il giovane centrocampista Patrizio Masini. Per l'ex capitano della Primavera rossoblù, reduce da due buone stagioni con la maglia del Lecco in Serie C, potrebbe essere giunto finalmente il momento del grande salto nella prima squadra del Grifone. Toccherà a Blessin valutarne l'eventuale utilità alla causa genoana.