Un primo tentativo era già stato avanzato lo scorso gennaio. Ma senza fortuna.

Ora il Genoa ci riprova, nella speranza che l'esito dell'operazione possa essere ovviamente diverso.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, a sette mesi di distanza dall'infruttuoso sondaggio invernale, ora il Grifone sembra voler tornare alla carica per​ Shkodran Mustafi, difensore tedesco d'origine albanese con un passato importante alla Sampdoria.



Il 29enne, campione del mondo con la Germania nel 2014, è rimasto svincolato dopo il semestre non proprio positivo trascorso nella seconda parte della passata stagione allo Schalke '04. L'esperienza in patria si è rivelata inferiore alle aspettative tanto che il club di Gelsenkirchen a fine campionato ha deciso di non prolungare il legame con il giocatore che ora è libero di accasarsi altrove a parametro zero.



Riportare il giocatore a Genova, seppur sulla sponda opposta del Bisagno, non sarà ad ogni modo una cosa semplice. Su Mustafi hanno infatti messo gli occhi da tempo anche Lazio e Fiorentina.