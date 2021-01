Sfumato Adolfo Gaich, accasatosi al Benevento, e viste le perplessità dell'Atalanta di disfarsi anche solo temporaneamente di Sam Lammers, il Genoa prova a sondare altre strade per sopperire all'eventuale partenza di Gianluca Scamacca.



Secondo quanto riporta Sky Sport, il club rossoblu starebbe facendo un pensiero all'ex milanista Mbaye Niang, da tre stagioni tornato in Francia dove veste la maglia del Rennes.



Oltre a quelli rossoneri, Niang nel nostro campionato ha in passato difeso i colori anche del Torino e, nel 2015, dello stesso Grifone, in quello che fu il suo periodo migliore in Serie A.