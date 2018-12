Dopo un lungo ma infruttuoso corteggiamento, andato avanti per buona parte della scorsa estate, in vista del mercato di gennaio il Genoa sarebbe tornato alla carica con l'Empoli per Rade Krunic.



Il 25enne bosniaco rappresenterebbe il tassello per sistemare il centrocampo rossoblù ma sarebbe anche l'alternativa verde e a buon prezzo ai possibili arrivi degli stagionati Bertolacci e Montolivo.



Le intenzioni del Grifone sarebbero talmente serie che nei giorni prima di Natale la dirigenza ligure avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al club toscano, mettendo sul tavolo una cifra oscillante tra i 5 ed i 6 milioni di euro. Proposta al momento respinta dall'Empoli ma che presto potrebbe essere rilanciata dal Genoa.