Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è stato chiaro: per il Grifone tra i rinforzi di gennaio ci sarà anche un centrocampista. In attesa che il mercato apra ufficialmente i battenti, non resta che capire chi potrà essere il nuovo innesto messo a disposizione di Cesare Prandelli.



I candidati sono tre, due vecchie conoscenze del pubblico rossoblù e un antico pallino dell'allenatore bresciano. Si tratta dei milanisti Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo e dell'ex juventino Stefano Sturaro, oggi in forza allo Sporting Lisbona. Tutti e tre sono attualmente ai margini dei progetti tattici dei rispettivi allenatori e vedrebbero di buon occhio un loro trasferimento immediato.



Gli ostacoli tuttavia non mancano, a cominciare da ingaggi ampiamente fuori dal tetto salariale rossoblù. Un problema risolvibile solo con l'accettazione di una riduzione di stipendio da parte dei diretti interessati oppure con un aiuto del club di provenienza.