La Lega Serie A ha reso noto questa sera, quelli compresi tra l'ottavo e il sedicesimo turno del girone di ritorno.Come previstoQuattro giorni più tardi, a Brescia, i rossoblù terranno a battesimo un'altra collocazione temporale insolita e che tanto sta facendo discutere, quella che prevede il fischio d'inizio alle 17.15. In orario pre-aperitivo si svolgerà poi anche la sfida-salvezza con la Spal, in programma al Ferraris domenica 12 luglio. Contro Udinese (domenica 5 luglio), Torino (giovedì 16 luglio) e Lecce (domenica 19) il Grifone sarà invece di scena alle 19.30, rispettivamente in trasferta con friulani e piemontesi e in casa contro i salentini.infine, si disputeranno le gare interne con Juve (martedì 30 giugno), Napoli (mercoledì 8 luglio) e soprattuttoOrari e date delle ultime tre giornate, che vedranno il Genoa impegnato in casa contro Inter e Verona e nel mezzo affrontare il Sassuolo a Reggio Emilia, non sono ancora state rese note. Queste saranno designate più avanti per garantire la contemporaneità delle sfide in cui saranno impegnate squadre in corsa per gli stessi obiettivi di classifica.Di seguito il calendario completo delle partite dei rossoblù e il canale satellitare su cui sarà possibile guardarle: