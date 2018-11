Niente Genoa per Orestis Karnezis, almeno per il momento.



Dopo le voci diffuse nei giorni scorsi riguardo a un presunto interesse del club rossoblù per il portiere greco del Napoli, ad escludere un passaggio in Liguria già a gennaio è Milan Martinovic, uno dei membri delle entrate del giocatore: "Con il Genoa non c'è nessuna trattativa - ha spiegato l'agente a calcionapoli24.it - Non sono stato contattato da nessuno e chi vuole karnezis deve parlarne col Napoli. Lui sta bene a Napoli è la concorrenza che con ospina non può che fargli bene. Il Napoli è un grande Club che merita di avere due grandi portieri".