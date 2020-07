Ottime notizie in arrivo dall'infermeria per Davide Nicola.



Nella sfida-verità di domani a Marassi contro il Lecce il tecnico del Genoa potrà disporre di tutti gli uomini del proprio organico, eccezion fatta per il lungodegente Ivan Radovanovic.



In particolare l'allenatore rossoblù può sorridere per i rientri degli ormai ex infortunati Cristian Romero, Stefano Sturaro e Francesco Cassata, tutti regolarmente inseriti nell'elenco dei giocatori candidati a scendere in campo contro i salentini.