Sembrava destinato a tornare a Genova soltanto di passaggio. Invece, con ogni probabilità, Romulo sarà a tutti gli effetti un elemento del Genoa anche nell'ormai imminente nuova stagione.



La conferma arriva dallo stesso diretto interessato che ai microfoni del Secolo XIX ha parlato così del proprio futuro: "Qui mi trovo bene - ha detto l'italobrasiliano - Ho parlato con il mister, lui e il direttore mi vedono più come esterno mentre io mi sento più mezzala, negli ultimi nove anni in Italia per sette ho fatto quel ruolo lì. A Nantes, in amichevole, ho giocato così. Faranno un po' di valutazione e decideranno cosa è meglio fare".



Romulo ha poi parlato delle divergenze avvertite tra il Grifone attuale e quello di un anno fa: "La differenza si nota. Il presidente sta investendo sia nella squadra sia nelle strutture d'allenamento. Si percepisce la voglia di riportare il Genoa ad alto livello. Ci sono tante motivazioni, tanto entusiasmo".



Sulla sua semestrale parentesi nella Capitale, l'ex centrocampista di Juve e Fiorentina ha aggiunto: "Alla Lazio ho fatto l'esterno perché Marusic non stava bene. Quando ho giocato ho fatto anche l'interno. Ero andato via dal Genoa perché non mi vedevo tanto nel ruolo in cui mi voleva Prandelli, nel modulo che aveva in mente. Così sono andato alla Lazio, dove ho vinto una Coppa Italia. Bella esperienza".



Una battuta, infine, sull'arrivo in rossoblù dell'ormai ex regista dell'Ajax Lasse Schone: "E' un giocatore di grande valore, non si discute. Bisognerà vedere se si adatterà subito al campionato italiano, che resta il più difficile dal punto di vista tattico. Speriamo di sì, perché ci può far fare un bel salto".