Giornate di presentazioni ufficiali in casa Genoa.

Ieri, nel ritiro di Neustift, è stato il turno dell'ex veronese Romulo: "Sono davvero contento, anzi contentissimo di aver scelto il Genoa. Avevo tanto richieste ma io e lamia famiglia abbiamo scelto questa città e questi colori per il progetto che ci è stato presentato in persona dal presidente Preziosi e dal direttore sportivo. Non potevo dire di no davanti ad un progetto così serio e importante".



Il ruolo di Preziosi è stato dunque decisivo nel portare a buon fine questa trattativa: "Il presidente è molto carico - ha proseguito Romulo - mi ha spiegato che vuole un Genoa che torni a essere vincente e faccia paura a chi viene a giocare al Ferraris. Sta mettendo su un progetto molto serio, affiancandosi da professionisti esperti e capaci".



L'italobrasiliano, noto per la sua duttilità tattica, si è infine espresso sulla posizione che potrà ricoprire in campo: "Prima di tutto io voglio sempre aiutare la squadra, questo rende le cose più facili. L'anno scorso, a Verona, ho fatto la mezzala destra, il terzino, l'esterno alto e una volta a San Siro perfino il portiere. Sicuramente la mia posizione preferita è la mezzala destra ma io sono a disposizione del mister e durante la stagione potrà ricoprire ogni ruolo che mi verrà chiesto di fare".