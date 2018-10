All'intervallo di Genoa-Udinese, Romulo parla a Sky Sport: "Sono grato a Dio per questo gol, c'è mia moglie in tribuna e oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Lo dedico a lei. La scelta di tirare io il rigore? Con Criscito avevamo già deciso tempo fa che avrei calciato io il primo rigore, vedremo se calcerò anche il prossimo. Dobbiamo essere concreti davanti e chiudere la partita, per ora stiamo controllando bene".