Dopo la rete che è valsa la vittoria per 1-0 sulla Bosnia da parte dell'Under 21, il centrocampista del Genoa, ma di proprietà della Juventus, Nicolò Rovella ha commentato così la sua prima gioia in azzurro: "Il primo gol in Nazionale non si scorda mai, è un'emozione unica - ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport - La dedica è per mia mamma che mi ha sempre seguito. I genitori mi sono sempre stati vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Quindi è giusto dedicare il gol a loro".



Rovella ha poi detto la sua sul valore dell'Under 21: "In questa squadra ci sono giocatori validi in tutti i reparti. Possiamo ancora migliorare, anche se già giochiamo bene e piano piano i risultati si vedono. Siamo molto fiduciosi per il futuro".