Tra tante lacrime azzurre c'è chi in questi giorni si sta godendo il suo momento d'oro in Nazionale. E' Nicolò Rovella che ieri nella gara della sua Under 21 contro la Bosnia ha realizzato il suo primo gol con gli azzurrini.



Una felicità doppia, visto che la rete è valsa il successo di stretta misura sui balcanici, garantendo ai ragazzi di Paolo Nicolato la permanenza in vetta al proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria.



Per Rovella, presenza fissa delle rappresentative giovanili fin dai tempi dell'Under 17, con la cui maglia tra l'altro si laureò vicecampione d'Europa nel 2018, si tratta della prima segnatura in assoluta con l'Italia.



Un bel segnale per un giocatore che negli ultimi tempi ha patito un po' troppo la concorrenza al Genoa. Da titolare pressoché inamovibile sotto le gestioni di Ballardini e Shevchenko, il 20enne di Segrate è passato al ruolo di riserva con l'arrivo di Blessin. Una retrocessione nelle gerarchie di squadra che un po' ha incupito il giocatore di proprietà della Juventus, divenuto comprimario in una squadra che lotta per non retrocedere.



Chissà che il gol di ieri non possa servire per dare una scossa al ragazzo. Regalando al contempo al Grifone una pedina in più per il suo infuocato finale di stagione.