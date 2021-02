L’Inter nel destino, la Juventus nel futuro ma un presente che dice Genoa.



La fin qui breve carriera di Nicolò Rovella può riassumersi in queste tre tappe. Cresciuto nel vivaio rossoblù e già acquisito dai bianconeri a suon di milioni non più tardi di un mese fa, il giovane regista lombardo sembra avere un legame del tutto particolare anche con i nerazzurri. Quelli sono infatti i colori che amava da bambino e quelli sono anche i primi colori che ha incrociato da avversario nei suoi due debutti in Serie A, quello assoluto e quello da titolare.



Mandato in campo per la prima al fianco dei compagni più grandi da Thiago Motta il 21 dicembre 2019, data capolinea dell’avventura sulla panchina rossoblù del tecnico italo-brasiliano, Rovella ha replicato l’esperienza, estendendola dal primo minuto nella sfida di ritorno, disputata a luglio scorso.



Due apparizioni che destarono subito l’interesse della stessa Inter e soprattutto di Antonio Conte che di quel regista classe 2001 aveva già sentito parlare ai tempi in cui allenava il Chelsea dalla viva voce del preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, ex inquilino di Pegli, oggi al PSG.

Più lesta dei nerazzurri fu però la Juventus che, approfittando degli ottimi rapporti in essere con la dirigenza del Grifone, ha prima bloccato il giocatore per poi assicurarsene le prestazioni, pur lasciandolo ancora un anno e mezzo a crescere in Liguria.



Ma il legame tra Rovella e la squadra che amava da bambino non pare essersi interrotto del tutto. Domenica a San Siro, il ragazzo potrebbe collezionare la sua quindicesima apparizione in Serie A. E per la quarta volta si troverebbe dinnanzi i nerazzurri. Tradotto in percentuale, significa che più di un quarto delle poche gare da lui disputate in prima squadra sono state contro l'Inter. Se non è un segno del destino questo...