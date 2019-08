Sistemato il centrocampo con l'arrivo di Schöne, blindata la difesa con la conferma di Romero e l'ingaggio di Zapata, ora il Genoa vuole regalare ai propri tifosi anche un grande colpo in attacco.



Da settimane i dirigenti rossoblù sondano il mercato alla ricerca del profilo giusto, vagliando decine di ipotesi e di possibili soluzioni. Una situazione che ovviamente scatena la fantasia di molti, accostando al Grifone anche trattative difficilmente realizzabili. Come quelle emerse nella giornata di ieri quando, forse perché condizionate dall'entusiasmo collettivo scaturito dallo sbarco di Schöne, si sono diffuse le voci di possibili interessi del Genoa per Mario Balotelli e per il Chicarito Hernandez.



In realtà si tratta di mere suggestioni alimentate dalla rete. Per quanto intriganti le due piste hanno simili controindicazioni che ne sconsigliano la percorribilità. Innanzitutto il carattere dei due giocatori, difficilmente gestibile per chiunque, e poi gli stipendi abbondantemente fuori dalla portata del Grifone.



Il Genoa cerca davvero una punta di valore. Ma nonostante le vie del mercato siano imperscrutabili difficilmente questa avrà l'accento bresciano di Supermario o la cadenza messicana del Chicarito.