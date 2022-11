Stefano Sabelli avvisa il suo Genoa: domenica contro il Perugia fanalino di coda della Serie B guai ad abbassare la guardia.



Gli umbri, esattamente come i liguri, hanno infatti un disperato bisogno di punti e prendere l'impegno sottogamba potrebbe rivelarsi un errore fatale: “Il Perugia è ultimo in classifica - ha dichiarato il difensore rossoblù al Secolo XIX - ma nessun pericolo di sottovalutare l’impegno: è una gara molto insidiosa e ci stiamo preparando per riprendere la marcia verso il nostro obiettivo”.



Giunti ad un terzo del cammino stagionale per il difensore del Genoa è il momento di tirare le prime somme, per quanto parziali: “Abbiamo fatto un buon percorso finora. Nell’arco di un campionato un piccolo calo ci può stare, a Reggio e Palermo non abbiamo giocato sui nostri standard ma vogliamo reagire”.



Sabelli infine si candida ad occupare quella fascia mancina lasciata libera dall'infortunio occorso al titolare della corsia Marko Pajac: “Ne ho parlato con il mister, ho dato la mia massima disponibilità. Giocare a sinistra mi piace, mi dà la possibilità di entrare maggiormente dentro il campo. Deciderà comunque il mister, io sono pronto”.