In campo le cose non vanno benissimo, con tutte e tre le squadre invischiate in piena lotta salvezza e con i rispettivi allenatori a forte rischio esonero.

Eppure c'è chi su Genoa, Sampdoria e Spezia punta molto, almeno a livello di immagine. E' la Regione Liguria che a partire da questo fine settimana diverrà sponsor di maglia delle tre compagini regionali attraverso la scritta 'La mia Liguria'.



Un modo con cui Palazzo De Ferrari proverà a promuovere le eccellenze del proprio territorio, sfruttando il privilegio di avere ben tre formazioni in Serie A e contando anche sull'utilizzo di 210mila di euro appositamente erogati dall'Unione Europea.



Secondo quanto riporta il Secolo XIX, inoltre, di volta in volta sulle maglia da gioco compariranno scritte per pubblicizzare i grandi eventi ospitati in Liguria, come Euroflora o il Salone Nautico. Inoltre anche gli stessi giocatori, specialmente gli stranieri provenienti da paesi a forte vocazione turistica, verranno impiegati come testimonial d'eccezione nelle rispettive nazioni.