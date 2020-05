Genoa e Sampdoria potrebbero giocarsi il proprio futuro in un clamoroso e rischiosissimo derby-salvezza.



La linea alternativa al regolare completamento della Serie A studiata dal presidente federale Gabriele Gravina prevede il ricorso a playoff e playout per stabilire i verdetti del campionato 2019-20. Un'ipotesi che, qualora dovesse trovare realizzazione, rischierebbe di coinvolgere attivamente anche le due compagini liguri, attualmente quart'ultima e quint'ultima in classifica, e che in virtù di ciò si ritroverebbero una contro l'altra in una sfida secca, senza appello.



Ma l'ipotesi di giocarsi il tutto per tutto al cospetto dei 'cugini' non è l'unico aspetto che spaventa rossoblù e blucerchiati. In caso il covid dovesse riprendere vigore costringendo ad una nuova sospensione del campionato, le restanti sfide verrebbero disputate in campo neutro, per evitare assembramenti di tifosi, e in zona poco contagiate dal virus. Tra i possibili teatro dell'eventuale derby-playout, secondo Primocanale, ci sarebbe addirittura anche il Druso di Bolzano, impianto situato in una delle zone meno colpite d'Italia.