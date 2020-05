Spesso, in passato, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti non ha risparmiato stoccate e frecciatine nei confronti delle dirigenze di Genoa e Sampdoria. Questa volta, tuttavia, il governatore ligure sembra voler spezzare una lancia a favore dei due numeri uno rossoblucerchiati. A cominciare da Enrico Preziosi: “Ho visto poco, ultimamente, il patron del Genoa - ha detto Toti a Tuttosport - Ma mi permetto di ricordare che da anni mantiene il Genoa in Serie A, cosa tutt’altro che scontata di questi tempi".



Qualche dolce parola il titolare di Piazza De Ferrari la riserva anche per l'altra metà del cielo genovese, calcisticamente parlando: "Ferrero mi sembra una persona simpatica e tutto sommato qualche soddisfazione l’ha regalata ai tifosi della Samp".



Un pensiero infine anche alle altri due grandi realtà calcistiche regionali: "Ricordo - ha concluso Toti - che anche Entella e Spezia sono squadre che stanno facendo grandi cose in Serie B e che seguo, seppure da lontano, con grande simpatia. Il nostro calcio dev’essere uno dei fiori all’occhiello della Liguria“.