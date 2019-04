Tra i milioni di spettatori che domenica pomeriggio assisteranno in giro per il mondo alla 118^ edizione del derby di Genova ci saranno anche Lucas Torreira e Sokratis Papastathopoulos.



I due giocatori dell'Arsenal, ex rispettivamente di Sampdoria e Genoa, hanno infatti addirittura fatto una scommessa personale sull'esito della stracittadina ligure: "Io e Papa - ha rivelato il centrocampista portoghese a Sky Sport al termine della sfida di Europa League tra gli inglesi e il Napoli - abbiamo scommesso una cena sul risultato finale. Io naturalmente sto con il popolo sampdoriano, a cui voglio molto bene".