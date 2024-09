Genoa-Sampdoria, derby blindato: elicottero in cielo e 200 agenti. Controlli in città e allo stadio

Getty Images

Quello di stasera sarà un derby della Lanterna ad altissima tensione. Le frizioni tra gli ultrà di, scoppiate lo scorso maggio, hanno portato l'attenzione delle forze dell'ordine ad un livello massimo: sarà una stracittadina blindata, con imponente dispiegamento di forze messo in campo dalla Questura. Secondo Il Secolo XIX il timore di scontri o tafferugli porterà polizia, carabinieri e guardia di finanza a mettere in campo, anche se la cifra è calcolata per difetto dal momento che dalla questura vogliono mantenere il riserbo sull'informazione. E' stata coinvolta anche la polizia locale, i vigili del fuoco e i responsabili del piano sanitario.

Addirittura, sullo stadio e sul quartiere questa sera per diverse ore volerà, condizioni meteo permettendo, undotato di telecamera in grado di riprendere in alta definizione. Il velivolo arriverà dall'VIII Reparto volo della polizia di stato, direttamente da Firenze. Si sono mosse pure Genoa e Sampdoria, con un impegno straordinario di steward, si ipotizza quasi 400. Per mettere a punto questo piano sicurezza sono state necessarieuna del Comitato provinciale in Prefettura e due del Gruppo operativo sicurezza con il capo di gabinetto della questura. Dal questore, che non ha mai preso in considerazione l'idea delle porte chiuse o del campo neutro, è stato chiesto massimo sforzo agli uffici e agli agenti. Inoltre, in città sono previsti vari sbarramenti della forza pubblica vicino all'impianto. Controlli rafforzati anche ai varchi dello stadio, con i cancelli aperti dalle 18.00.