Tonny Sanabria se incorpora a la concentración del equipo en Marbella pic.twitter.com/tYFc84jz0i — Real Betis Balompiè (@RealBetis) August 17, 2020

Da ieri l'attaccante paraguaiano è infatti tornato a far parte dell'organico del Betis, club che ne detiene il cartellino e che nel gennaio 2019 lo aveva girato in prestito per 18 mesi ai rossoblù.Autore di un'ottima seconda parte di stagione con il Grifone, nel corso della quale ha concentrato tutti i sei gol dell'ultimo campionato,come testimonia il tweet pubblicato dalla stessa società sul proprio canale social.Il Genoa, quindi, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto che vantava sul giocatore e per il quale avrebbe dovuto garantire al Betis altri 14 milioni di euro dopo i 4 già stanziati a suo tempo per il prestito oneroso.per discutere della situazione della punta sudamericana. Sanabria ha fatto intendere che un'ulteriore permanenza in rossoblù non gli dispiacerebbe ma il Genoa sarebbe disposto a riaccoglierlo solamente nel caso in cui gli spagnoli accettassero un sostanzioso sconto per il suo cartellino.