C'è anche il Verona nella lunga fila di pretendenti interessati ad assicurarsi le prestazioni di Gianluca Lapadula.



Tornato al Genoa dopo l'ottima annata vissuta in prestito al Lecce, l'attaccante italo-peruviano a Pegli sembra destinato a restare davvero poco. Il suo profilo non rientra nei piani della dirigenza rossoblù e del resto le richieste nei suoi confronti non mancano.



Tra chi sembra muoversi con un certo interesse negli ultimi giorni c'è anche il Verona, alla ricerca di una punta dinamica e in grado di garantire un buon bottino di reti. Come spiega questa mattina il quotidiano L'Arena, le quotazioni di Lapadula tra gli scaligeri sarebbero state fortemente sponsorizzate da Ivan Juric, che lo ebbe a sua disposizione ai tempi della comune militanza nel Grifone. Approfittando dell'imminente incontro per definire la situazione di Koray Gunter, che dovrebbe passare all'Hellas a titolo definitivo, i veneti starebbero pensato di proporre ai liguri un prestito oneroso sulla base di circa 700 mila euro.