Un gol che è già leggenda, quello messo a segno sabato pomeriggio da Antonio Sanabria contro il Bologna. Una rete strepitosa che ha consacrato il definitivo ritorno dell'attaccate paraguaiano del Genoa ad alti livelli: "Penso che si stia vedendo un Sanabria più cattivo e più convinto - sostiene il diretto interessato ai microfoni di Genoa Channel - E' quello che mi chiede di fare il mister, di sforzarmi ad aiutare la squadra che prima o poi il gol sicuramente arriva".



Ed in effetti al Dall'Ara il numero 9 rossoblù ha messo a segno il suo terzo gol stagionale, tutti realizzati nell'ultimo mese dopo un intero anno di astinenza: "Sono contento perchè per un attaccante è sempre importante segnare ma in questo momento credo che tutta la squadra stia facendo un grande lavoro. Poi non è importante chi segna ma che la squadra continui a sommare punti, andando avanti così".



Ad influire in maniera decisiva sul suo cambio di marcia l'arrivo sulla panchina del Grifone di Davide Nicola, un tecnico in grado di far scattare in lui quella scintilla che i suoi predecessori non erano riusciti ad accendere: "Alla base di tutto credo che ci sia la fiducia che mi sta dando mister Nicola. Una fiducia che mi ha dimostrato fin dal primo giorno in cui è arrivato qui, cosa che prima non avevo avuto dagli altri allenatori".