L'amore tra il Genoa ed Antonio Sanabria, iniziato in maniera travolgente, si è presto esaurito. Tanto che dopo appena sei mesi di permanenza in Liguria i rossoblù non sembrano intenzionati a riservargli un posto in rosa in vista della prossima stagione.



Il centravanti paraguaiano arrivato in gennaio dal Betis non rientra più nei piani della società di Enrico Preziosi che vorrebbe liberarsene malgrado l'accordo con il club andaluso preveda per lui una permanenza sotto la Lanterna fino a giugno 2020.



Secondo il Corriere dello Sport, dopo qualche reticenza iniziale, i dirigenti del Betis hanno fatto intendere che potrebbero riprendersi il ragazzo qualora la Roma, altro vecchio club di Sanabria, rinunciasse all'indenizzo del 50% sulla futura rivendita che ancora vanta sul giocatore.



In questo caso la società spagnola si dichiarerebbe disposta a far rientrare l'attaccante a Siviglia con un anno d'anticipo rispetto a quanto preventivato, potendo poi incassare l'intera cifra in caso di cessione. Allo stesso tempo la Roma otterrebbe dal Betis una corsia preferenziale per assicurarsi il terzino Bartra e il portiere Paul Lopez.



Un intricato giro di mercato che, qualora andasse a buon fine, ancontenterebbe tutti.