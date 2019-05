Il futuro di Antonio Sanabria potrebbe essere di nuovo a Roma. Non più in quella giallorossa però, dove il centravanti arrivò da giovanissimo senza riuscire ad imporsi, bensì in quella biancoceleste.



Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante paraguaiano del Genoa avrebbe suscitato le attenzioni della Lazio nonostante una parentesi in rossoblù non certo esaltante. Dopo un ottimo inizio, con tre gol realizzati nelle prime quattro partite, uno dei quali messo a segno proprio contro la squadra di Inzaghi, Sanabria non ha più inciso, perdendo anche il posto da titolare.



Come detto, però, la Lazio vorrebbe scommettere su di lui in caso di partenza di Caicedo subentrando al Genoa nella formula del prestito con diritto di riscatto che i liguri hanno in essere con il Betis.