È finita ufficialmente ieri l'avventura di Sandro con la maglia del Genoa. A comunicare la conclusione del rapporto, avvenuta in maniera consensuale, è stato lo stesso giocatore brasiliano che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto salutare tutto il mondo rossoblù: "Oggi 3 gennaio 2020 - ha scritto il centrocampista - lascio una squadra,una città e un popolo che porterò sempre nel mio cuore. Ringrazio i miei compagni di squadra, Tutti (dal primo all’ultimo) i dipendenti del Genoa e la magnifica tifoseria rossoblù Spero di incontrarvi presto...Un abbraccio, Sandro".



Sandro era arrivato al Genoa nell'estate 2018, prelevato dal Benevento. Al Grifone tuttavia le cose non sono mai andate per lui come sperato. Dopo una prima parte di stagione piuttosto altalenante, lo scorso gennaio era stato ceduto in prestito all'Udinese per poi fare ritorno in Liguria a inizio luglio. La sua seconda parentesi in rossoblù tuttavia si è rivelata addirittura peggiore della prima. Messo fuori squadra sia da Andreazzoli che da Thiago Motta, Sandro in questa stagione non ha mai visto il campo. Da qui la decisione di estinguere il suo rapporto con il club. Ad attenderlo, con ogni probabilità, ci sarà adesso un ricco ingaggio negli Emirati Arabi.