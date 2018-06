Potrebbe chiudersi già in giornata uno dei lunghi tormentoni di questo mercato estivo del Genoa.



Nelle prossime ore infatti il club rossoblù potrebbe formalizzare l'acquisto del brasiliano Sandro dopo che lo stesso verrà riscattato dal Benevento. Entro sera la società sannita dovrebbe versare all'Antalyaspor i 2,5 milioni di euro necessari all'acquisto dell'intero cartellino del centrocampista verdeoro. Subito dopo il giocatore verrebbe girato al Grifone per una cifra oscillante tra i tre e i quattro milioni più il prestito di un giovane dell'universo genoano, molto probabilmente uno tra Raul Asencio e Riccardo Improta, entrambi reduci da una brillante stagione in B rispettivamente con Avellino e Bari.



Prelevando Sandro direttamente dal Benevento e non dai turchi, il Genoa non avrebbe l'obbligo di liberare un posto da extracomunitario in quanto il giocatore manterrebbe lo status acquisito a gennaio.



La chiusura della trattativa viene data per imminente sia da Repubblica che dal Secolo XIX.