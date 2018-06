È il brasiliano Sandro il vero, grande obiettivo per il centrocampo del Genoa.



L'ex mediano del Tottenham che ha disputato gli ultimi sei mesi in prestito al Benevento è di proprietà del club turco dell'Antalyaspor, ma dopo la positiva esperienza in Campania vorrebbe proseguire la propria avventura in Italia.



Molte sono d'altronde le squadre interessate alle sue prestazioni. Tra questi il Genoa sembra essersi mosso con un certo anticipo rispetto alle rivali, trovando l'accordo sia con l'Antalyaspor che con l'entourage del ragazzo.



Nonostante questo però la trattativa non potrà decollare prima di fine giugno. Il Benevento vanta infatti un'opzione di riscatto sul giocatore brasiliano che scadrà il prossimo 23 giugno. Sandro non ha certamente alcuna intenzione di seguire in B i sanniti ma la società del presidente Vigorito potrebbe comunque versare i due milioni di euro necessari per l'acquisto del suo cartellino per poi rivenderlo ad una cifra ben più elevata e realizzare una cospicua plusvalenza.