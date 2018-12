Potrebbe essere in Asia il futuro di Sandro.



Il centrocampista brasiliano del Genoa, prelevato quest'estate dal Benevento, non sta rendendo secondo quelle che erano le aspettative in lui riposte ad inizio stagione e nel caso alle porte di Villa Rostan dovesse arrivare una buona offerta potrebbe lasciare il Grifone già nelle prossime settimane.



Offerte che potrebbero avere come mittente il campionato cinese. Ben due club del paese del Dragone sarebbero infatti interessate al mediano verdeoro, il Guangzhou Evergrande e il Bejing Rehne. Ma sulle sue tracce sidi starebbe muovendo anche il Milan, intenzionato a rinfoltire il proprio centrocampista. Prima di lascirlo eventualmente partire, tuttavia, il Genoa vorrebbe essere certo di avere in mano il suo sostituto.