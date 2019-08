Riccardo Saponara non vuole perdersi l'appuntamento con la sua ex.



il trequartista romagnolo, giunto in prestito al Genoa dalla Fiorentina, sta bruciando le tappe nel tentativo di recuperare dall'infortunio occorsogli due settimane fa in Coppa Italia nella speranza di scendere in campo domenica contro i viola.



Dopo aver saltato il debutto in campionato in casa della Roma, Saponara spera di poter essere quantomeno nell'elenco dei convocati per la seconda gara di campionato dei rossoblù. Difficile, se non impossibile, vederlo titolare dal primo minuto. Ma una sua presenza in panchina, ed un suo eventuale impiego a gara in corso, non sono affatto da escludere.