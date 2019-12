C'è una sorpresa nell'elenco dei convocati per il derby di domani sera contro la Sampdoria diramata questo pomeriggio dal tecnico del Genoa Thiago Motta. Fra i 23 che prepareranno la sfida ai blucerchiati non figura infatti il nome dell'ex di turno Riccardo Saponara.



La società rossoblù non ha comunicato se l'esclusione del trequartista forlivese è dovuta a motivi fisici o tattici, fatto sta che la sua assenza sembra corroborare l'ipotesi di vedere in campo dal primo minuto un grifone col doppio centravanti. A partire titolare dovrebbe infatti essere il tandem composto da Favilli e Pinamonti, che assieme al redivivo Sanabria e al giovane Cleonise formano la batteria di punte genoane disponibili per la stracittadina.