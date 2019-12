Cos'hanno in comune Rocco Siffredi, Greta Thunberg e Matteo Salvini? Semplice, hanno tutti una speciale (e comprensibile) avversione per la Sampdoria.



Così almeno sembrerebbe guardando i meme più virali che riempiono le pagine virtuali dei tifosi del Genoa in questi giorni. Con l'avvicinarsi della partita più sentita dell'anno scatta come d'abitudine anche il derby degli sfottò. Frasi, immagini e tormentoni che hanno come unico bersaglio i cugini meno fortunati.



Quelli che hanno sbagliato sport, e non solo per la maglia da ciclista (forse in omaggio al più grande pedalatore di sempre, Fausto Coppi, dichiarato sostenitore blucerchiato) che continuano a sfoggiare. Oppure quelli che giunti a Genova da altre regioni hanno deciso di tifare per una squadra foresta e che per fortuna si vedono in giro solo quando vincono, quindi molto raramente. Quelli brutti come un bambino coi baffi, antipatici perfino al gatto. Quelli che in panchina si meriterebbero un luminare della tattica come Oronzo Canà.



Quelli là, insomma. Quelli che non serve nominarli per prenderli in giro. Nella speranza che la possibilità di farsi beffe di loro possa proseguire anche dopo il triplice fischio di sabato sera. In caso contrario toccherà al popolo rossoblù fare come le mutandine di Belen...



(Le immagini della gallery che segue sono state tratte dalle pagine Facebook: Clan dei Grifoni Genoa, Dna Rossoblu, FutbolMarket, Genoa Cfc 1893 e Passione Genoa)