Al termine della gara vinta per 2-0 contro lo Spezia, Gianluca Scamacca, autore del primo gol del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita particolare, nel primo tempo dovevamo già essere in vantaggio ma sembrava che la palla non volesse entrare. Alla fine abbiamo portato a casa 3 punti preziosi. Faccio sempre gol difficili, ogni tanto uno facile mi tocca... meno male".



BALLARDINI - "Vincere oggi è stato importante ma mancano ancora diverse partite, è ancora lunga. Le indicazioni di Ballardini? Me le sogno la notte. A parte gli scherzi, ha ragione".



CRESCITA - ​"La strada è ancora lunga, devo migliorare tanto. Mi sto applicando, lavoro ogni giorno sui miei difetti e spero di arrivare a un livello importante".