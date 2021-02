Sembrava l'uomo della provvidenza rossoblù. L'unico in grado di dare qualche certezza offensiva ad una squadra in piena crisi d'identità.Ma dopo un autunno da urlo, con sei reti realizzate in poche settimane tra coppa e campionato, la vena realizzativa disi è improvvisamente prosciugata. Colpa, secondo alcuni, delle troppo insistenti e lusinghiere sirene di mercato che per almeno un trimestre lo volevano, senza che peraltro alla fine il flirt andasse . Ma ad incidere sull'andamento lento del giovane centravanti romano ha influito prima la crisi di risultati del club, poi la rigenerazione di Mattia Destro che gli ha strappato dal petto i galloni di titolare. Tanto che dal 13 dicembre ad oggi Scamacca è sceso in campo dal primo minuto soltanto in occasione della sfida con il Sassuolo dello scorso 6 gennaio.subentrando, neanche sempre, soltanto a gara in corso e mai per più di venti/venticinque minuti a gara.Domenica però Scamacca potrebbe avere finalmente una nuova opportunità da titolare. Il regime di diffida in cui versa Destro sembrerebbe convincere il tecnico di Ravenna a risparmiargli la presenza con i nerazzurri, preservandolo da eventuali ammonizioni in vista del derby con la Sampdoria di mercoledì prossimo. Una scelta dettata più dai calcoli, quindi, che dalla fiducia nei confronti del 21enne laziale. Ma anche un'opportunità che quest'ultimo non può permettersi di fallire. Anche perché tra gli spettatori altamente interessati della gara di San Siro ci sarà certamente la Juventus. E chissà che una bella prova di Scamacca non possa riaccendere nei bianconeri quella passione scoppiata in autunno...