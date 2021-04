Sarà quasi certamente Gianluca Scamacca a guidare domani pomeriggio l'attacco del Genoa nella sfida interna contro la Fiorentina.



Il centravanti romano, dopo un lungo periodo d'appannamento, con l'arrivo della primavera è sembrato risbocciare, segnando la doppietta decisiva al Parma prima della sosta e confermandosi in Under 21 contro la Repubblica Ceca. Uno stato psico-fisico ottimale che ne fa schizzare alle stelle le quotazioni in vista dell'incrocio con i viola.



Se sul suo impiego dal primo minuto ci son pochi dubbi, maggiori sono gli interrogativi relativi a chi lo affiancherà là davanti. Eldor Shomurodov e Goran Pandev sono tornati rispettivamente ieri e oggi a disposizione di Ballardini dopo gli impegni con Uzbekistan e Macedonia e dunque entrambi sembrano tagliati fuori da un ballottaggio a questo punto ristretto ai soli Marko Pjaca e Mattia Destro. Difficile, tuttavia, vedere assieme i due centravanti. Più facile, al contrario ipotizzare un impiego del croato, tra l'altro ex della sfida, al fianco di Scamacca.