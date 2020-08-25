Genoa, scelto Maran: l'ultimo ostacolo
1Il Genoa ha scelto: il prossimo allenatore sarà Rolando Maran. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, spiegando che ora manca solo l'ok del Cagliari.
Ke schifo di societá ke è ormai il Genoa. Tra tutti i normi circolati Maran era proprio quello da non prendere. E quello lá ke fa ? prende proprio Maran !!! PREZIOSI OUT !!! VATTENEEEEE KE NON NE POSSIAMO PIÙ DI TE !!! CI HAI FATTO DISINAMORARE DEL NOSTRO AMATO GENOA X COLPA TUA, X TUTTE LE PALLE KE CI HAI SEMPRE RACCONTATO, X LE TUE CONTINUE PRESE X IL CULO, E X LA TUA GESTIONE SOCIETARIA RIDICOLA E SENZA ALCUN OBIETTIVO E UN MINIMO DI AMBIZIONE ORMAI DA MOLTI ANNI A QUESTA PARTE PURTROPPO. VATTENE PRESIDENTE PAGLIACCIO E INDEGNO DELLA STORIA DEL NOSTRO AMATO GENOA. FUORI DAI COGLIONI !!! BASTA TUTTA GENOVA E TUTTI I VERI GENOANI NON TI VOGLIAMO PIÙ !!! SEI L'UNICO PRESIDENTE KE NON SI PRESENTA ALLO STADIO X VEDERE LE PARTITE DEL PROPRIO CLUB !!! IL KE DICE TUTTO DI TE E DI QUELLO KE SEI E COME SEI. COME UOMO VALI MENO DI ZERO !!! SPARISCI X SEMPRE DA GENOVA E DAL GENOA, NOI MERITIAMO MOLTO DI PIÙ !!! SERIETÁ, TRASPARENZA, CHIAREZZA, UN PROGETTO TECNICO SERIO E CON UN MINIMO DI OBIETTIVO E AMBIZIONE, COSE NORMALI KE TU NON FAI PIÙ DA MOLTISSIMI ANNI !!!
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