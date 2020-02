Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Lasse Schone hanno escluso per il regista del Genoa, uscito anzitempo nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, la presenza di lesioni muscolari .



Una notizia certamente positiva per Davide Nicola, che d'altronde conferma quelle che erano state le impressioni avute dallo stesso tecnico rossoblù nell'immediato post gara con i sardi.



Malgrado la leggerà entità dell'infortunio, tuttavia, il Grifone potrebbe dover rinunciare al faro del proprio centrocampo nell'incontro di sabato a Bologna. Un'assenza, quella eventuale dell'ex Ajax, in parte compensata dal rientro nella lista degli arruolabili di Valon Behrami, fuori per squalifica con il Cagliari.



Proprio lo svizzero, con Radovanovic e Sturaro, potrebbe comporre la linea mediana del Genoa in scena al Dall'Ara. Da non escludere, comunque, anche un possibile inserimento di Cassata al posto di uno dei tre sopraindicati.