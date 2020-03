In attesa di capire quale sarà e se ci sarà una linea comune che i club di Serie A intenderanno adottare riguardo ad un eventuale taglio degli stipendi dei calciatori, c'è chi prova a farlo in maniera autonoma.



Il regista del Genoa Lasse Schone starebbe infatti meditando di rinunciare volontariamente a 500mila euro, praticamente un terzo del proprio compenso annuale, per venire incontro alle esigenze del club rossoblú.



Se la notizia, diffusa dalla Gazzetta dello Sport, venisse confermata, il centrocampista danese sarebbe il primo calciatore della nostra Serie A ad attuare una decisione che altri prima di lui hanno già preso in alcuni campionati esteri.