è la triste parabola intrapresa nell'ultimo mese daIl cambio operato tre settimane fa sulla panchina del Genoa difficilmente sarà piaciuto al trequartista macedone che dopo un ottimo avvio di stagione, testimoniato dalle cinque presenze da titolare nelle prime sei giornate e dai gol contro Sassuolo e Chievo, si sta ritrovando ad essere poco meno di una comparsa nel Grifone attuale.Il turn-over preannunciato da Juric per la gara con il Milan sembrava potesse garantirgli una presenza nell'undici iniziale che gli manca dalla vittoriosa trasferta di Frosinone di un mese fa. Il cambio di modulo operato dal tecnico croato, che ha abbandonato il 3-4-1-2 del suo predecessore in luogo del 3-5-2, di certo non ha giovato alla serenità del fantasista balcanico. Ma la proverbiale duttilità di Pandev gli consentirebbe di essere ugualmente impiegato anche come seconda punta. Ipotesi che però Juric non sembra contemplare almeno per il momento.restando 90' più recupero in panchina con l'Udinese.Davvero molto poco per un giocatore che fino a qualche tempo fa lo stesso Juric considerava un suo pupillo ed un modello per i compagni.Pandev, come da sua abitudine, per il momento evita di far polemiche, consapevole del fatto che l'unico modo che conosce per riconquistarsi ciò che considera spettargli di diritto lo può trovare solo in un modo: lavorando sodo come ha sempre fatto. Nella speranza che Juric si riaccorga di lui. Magari già da sabato contro la sua vecchia Inter.