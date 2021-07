La Roma continua il suo pressing con il Genoa per Eldor Shomurodov. I rumors dei giorni scorsi che vorrebbero i giallorossi fortemente interessati all'attaccante uzbeko del Grifone non accennano a placarsi, aggiungendo ai particolari delle prime ore anche le cifre di un'operazione che ad ogni modo resta ancora tutta da definire.



Per il numero 61 rossoblù la dirigenza capitolina sarebbe disposta a mettere sul piatto non più di 15 milioni di euro, cifra comunque doppia rispetto a quanto versato un anno fa dal Genoa nelle casse del Rostov. Una plusvalenza del 100% che, tuttavia, non parrebbe bastare alla società del presidente Enrico Preziosi che per privarsi del suo Eldorado di milioni ne chiede almeno 20.



Una distanza importante ma non difficile da colmare e che presto potrebbe essere limata da ambo i fronti. Specialmente se nel frattempo il Genoa dovesse decidere di affondare il colpo su colui che sarebbe destinato a raccogliere il testimone di Shomurodov: Vladislav Supryaga.



Il giovane attaccante ucraino della Dinamo Kiev è da tempo entrato nell'orbita dei rossoblù che di fatto ne hanno congelato lo sbarco a Pegli proprio in attesa di capire che ne sarà del collega uzbeko. L'eventuale sbarco di Shomurodov a Roma darebbe di fatto il via libera anche all'arrivo in Liguria del 21enne di Sarata.