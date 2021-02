A quattro giorni di distanza dallo 0-0 ottenuto dal Genoa in casa del Torino, l'ex centravanti rossoblù Roberto Pruzzo è tornato sulla prestazione del Grifone, commentandola in maniera tutt'altro che positiva: "Il bicchiere è mezzo vuoto, un Torino così non lo trovi mai più - ha dichiarato O Rei di Crocefieschi a TeleNord - Un Torino così in disarmo, così in difficoltà, una delle squadre peggiori del campionato, ha vinto solo due volte come il Parma. In un momento buono come sta attraversando il Genoa bisognava approfittarne. Un Torino così non me lo ricordo e non so chi se lo possa ricordare".



Pruzzo ha poi aggiunto: "Se guardi la classifica rossoblù va bene, ma in altre partite la squadra difendeva, ripartiva e metteva in difficoltà squadre più forti del Torino, questa volta il Genoa doveva fare qualcosa di più. La partita non è stata bella ma questa è la sensazione che è rimasta. Nello specifico il bicchiere è mezzo vuoto".