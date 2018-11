Il suo nome in orbita Genoa era già comparso un anno fa. Ora l'ipotesi chepossa essere in un futuro prossimo il nuovo allenatore rossoblu torna a prendere quota. Attualmente alla guida del Pec Zwolle in Olanda, l'ex centrocampista ha rivelato ai microfoni di Repubblica come l'idea di tornare a Genova seppur in un'altra veste non gli dispiacerebbe affatto:Van't Schip spiega il profondo legame che lo lega al nostro paese e ai colori del grifone: ". E anche mia moglie lo è. A Genova è nata mia figlia Estelle, sono stati quattro anni molto belli e saremmo felicissimi di tornare. Ma va anche detto che in questo momento sto allenando il Pec Zwolle in Eredivisie, la prima divisione olandese, e che il mio contratto scadrà nel giugno 2019. Però nel calcio può succedere di tutto".Van't Schip ha poi parlato della propria filosofia di gioco: "Mi piace un calcio offensivo ma che non trascuri una buona organizzazione per quello che riguarda la fase difensiva. Il mio modulo è il 4-3-3, se però si vuole giocare all'attacco e tenere la difesa alta non si può prescindere dall'avere marcatori molto rapidi e veloci".