Quella che prende il via oggi sarà una settimana basilare nella formazione del Genoa che verrà. Nei prossimi giorni il previsto e più volte rimandato faccia a faccia tra Davide Ballardini ed Enrico Preziosi dovrebbe finalmente trovare esecuzione. Ma più che la riconferma dell’allenatore, che appare ormai soltanto una formalità da ufficializzare, sono altri i puntini da mettere sulle I in vista della futura stagione.



PREPARAZIONE - Tanto per cominciare bisognerà stabilire la data del raduno e la durata del ritiro estivo la cui località è viceversa già certa. Dopo la parentesi forzata dettata un anno fa dalla pandemia, il Grifone ha già annunciato l’intenzione di tornare a Neustift, località austriaca diventata sede fissa delle estati rossoblù da un decennio e mezzo a questa parte. Ma ancora non si conoscono i giorni che Criscito e compagni trascorreranno al fresco della Val Stubai.



ROSA - Ben più rilevanti saranno poi le scelte che riguarderanno l’organico da affidare al tecnico romagnolo. Con 14 giocatori rientrati alle rispettive case madri dopo il periodo di prestito a Pegli e con quattro elementi in scadenza di contratto, mai come quest’anno la rosa del Grifone appare da rifondare profondamente. Un restyling quasi totale che riguarderà tutti i reparti. Dalla porta, orfana di tutti e quattro gli effettivi a disposizione nel campionato appena concluso, all’attacco, privato in un sol colpo di Scamacca, Pjaca e Pandev, passando per una difesa da ringiovanire, un centrocampo da puntellare e le corsie esterne da ridisegnare.



RITORNI - Ballardini cercherà poi di convincere la dirigenza a compiere tutti gli sforzi necessari per garantirgli la possibilità di avere ancora a disposizione due pietre angolari del proprio scacchiere quali Mattia Perin e Kevin Strootman.