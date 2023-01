Salutato Kelvin Yeboah, che nei giorni scorsi si è accasato in prestito ai tedeschi dell'Augsburg, il Genoa sonda il mercato alla ricerca di un sostituto dell'attaccante italo-ghanese.



Tra le piste solcate sembra non essere più percorribile quella che porta dalle parte di Thomas Henry. Il francese del Verona è infatti alle prese con alcuni guai fisici che avrebbero indotto la dirigenza rossoblù ad abbandonare l'operazione prima ancora di imbastirla. L'alternativa potrebbe così essere una vecchia conoscenza del nostro calcio che in qualche modo la 777 Partners ha già in casa.



La holding statunitense che gestisce il Genoa detiene infatti anche il pacchetto di maggioranza dello Standard Liegi, club belga in cui milita Denis Dragus. E potrebbe essere proprio il 23enne romeno l'uomo giusto da mettere a disposizione di mister Gilardino, al quale spetterà l'ultima parola circa l'ingaggio o meno del ragazzo.



Compagno di nazionale di Puscas e Dragusin, Dragus ritroverebbe quell'Italia già conosciuto nel 2020-'21 vestendo la maglia del Crotone in Serie A.