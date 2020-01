Nel giro di poche il Genoa ha visto sfumare due delle piste di mercato che da tempo stava solcando.



Nella serata di ieri prima Jasmin Kurtic e poi Fabio Borini hanno infatti trovato l'intesa con i nuovi rispettivi club, respingendo entrambi la corte del Grifone. Il centrocampista sloveno della Spal è ormai di fatto un nuovo giocatore del Parma che ha superato la concorrenza non solo dei rossoblù ma anche del Torino garantendo ai ferraresi 4 milioni di euro bonus compresi per il 31enne di Lubiana. Niente Genoa neppure per l'esterno del Milan che dopo settimane di tira e molla con il club ligure ha preferito puntare su Verona, sponda Hellas, dove resterà in prestito per i prossimi sei mesi.



ALTERNATIVE - Privato di due importanti prime scelte, il Genoa ora deve guardarsi attorno per trovare altri giocatori funzionali alle proprie esigenze tattiche. In attacco, svanito Borini, restano le difficoltà per arrivare all'ex Iago Falque, al ceco Krmencik e al colombiano Martinez mentre nella tarda serata di ieri ha ripreso quota un'ipotesi circolata timidamente nei giorni scorsi, quella di Vittorio Parigini. Il 23enne del Torino è in uscita dai granata e si sarebbe già accomiatato dai compagni con una cena d'addio. Il suo sbarco nella Genova rossoblù potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore. Più indietro la ricerca di un mediano. Qui il nome nuovo è quello di Seko Fofana, 25enne ivoriano da quattro stagioni in forza all'Udinese. Convincere il club di Pozzo a cedere un suo giocatore non è però mai un'impresa facile, a meno di garantire una cifra congrua.